Attacco a portavalori a Carrara, rapinati 30.000 euro

Attacco criminale a un mezzo portavalori stamani a Avenza (Massa Carrara).

Rapinati circa 30.000 euro. Secondo una ricostruzione, il conducente del mezzo è sceso dal veicolo per controllare le gomme e così è stato avvicinato da un malvivente. L'aggressore gli ha spruzzato spray negli occhi, riuscendo così a entrare rapidamente nell'auto e rubare la cassaforte con il denaro. Il vigilante, per la vista oscurata dallo spray, non ha potuto rendersi conto dove il bandito fosse fuggito. Al momento non risulta che ci siano stati testimoni. Sul posto è intervenuta la polizia. Ricerche del criminale e indagini in corso. Si cercano tracce dell'aggressore anche attraverso le telecamere disponibili.

Secondo quanto emerge, il portavalori si è fermato per controllare uno pneumatico dato che aveva la sensazione di una gomma sgonfia o a terra. L'assalitore, sempre secondo prime ricostruzioni, lo pedinava e appena il mezzo blindato si è fermato, ha agito per rapinare il conducente della cassaforte.





