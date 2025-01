A Genova assolti sindacalisti a processo per picchetto

Il giudice Marco Canepa ha assolto per "particolare tenuità del fatto" tutti i 18 imputati del processo in tribunale a Genova per la protesta organizzata dal sindacato Si.Cobas davanti alla sede dell'azienda di logistica New Gel di Bolzaneto. Ad essere accusati di manifestazione non autorizzata e violenza privata aggravata erano sindacalisti, antagonisti e alcuni lavoratori dell'azienda, assistiti dagli avvocati Laura Tartarini, Emanuele Tambuscio, Pietro Serracchieri e Gianluca Sacco.

La protesta risale alla notte tra il 29 e 30 agosto 2019, quando guidati da un gruppo di sindacalisti di base i manifestanti lamentarono le condizioni di lavoro e in particolare l'utilizzo di contratti precari. Avevano chiesto e mai ottenuto un incontro con l'azienda. Così avevano organizzato picchetti per impedire ai camion frigo l'ingresso e l'uscita dalla ditta, che si occupa del trasporto di prodotti freschi.

Il traffico nella zona era rimasto bloccato per molte ore e non erano mancati momenti di tensione con alcuni autisti che volevano entrare in azienda. In prima istanza i 18 avevano ricevuto un decreto penale di condanna con sanzioni fino a oltre 5mila euro, ma tutti avevano presentato opposizione e scelto di essere processati.



