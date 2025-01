Corteo per Ramy a Roma: 39 denunciati, 2 sono minori

Sono 39 i denunciati - quasi tutti con precedenti di 'piazza' - per gli scontri avvenuti durante il corteo per Ramy a Roma.

La Digos della Questura ha depositato ieri pomeriggio alla Procura capitolina una informativa. Due sono minorenni.

Altri venti manifestanti, oltre i 39 denunciati dalla polizia, sono stati identificati dai carabinieri.

Le ipotesi di reato per gli indagati sono, a vario titolo, di manifestazione non preavvisata, radunata sediziosa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e il getto pericoloso di cose, in concorso e con le modalità aggravate.

L'indagine è scattata dopo i disordini di sabato sera nel quartiere San Lorenzo durante il corteo non preavvisato 'Sono stati i carabinieri. Giustizia per Ramy', il giovane morto a Milano mentre fuggiva a un controllo dei carabinieri. Dopo aver percorso le strade di San Lorenzo - ricostruisce la Questura - circa 250 manifestanti, tra i quali anarchici, appartenenti al collettivo Zaum e al Car (Coordinamento Autonomo Romano), nei pressi della stazione dei Carabinieri San Lorenzo, hanno dato vita a un fitto e violento lancio di bombe carta e materiale contundente contro l'imponente schieramento di polizia posto a presidio della stazione dei carabinieri, danneggiando alcuni mezzi delle forze di polizia e ferendo 9 agenti.

Le denunce sono scattate al termine dell'analisi di "copioso materiale video", esaminato dagli agenti della Digos.

