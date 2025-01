Valanga nel Vco: sopravvissuto, 'Bonini era il più esperto'

Alla cerimonia funebre di Enzo Bonini, 65 anni, una delle tre vittime della valanga che domenica ha travolto un gruppo di cinque scialpinisti in val Divedro provocando la morte di tre di loro, ha preso la parola Renato Rossi, 63 anni, uno dei due sopravvissuti all'incidente.

"Ha parlato di un grande rapporto di stima - riporta l'assessore comunale Mattia Tacchini, presente alla cerimonia, che si è svolta nel cimitero di Pallanza in concomitanza con le esequie di un'altra delle vittime, Matteo Auguadro, organizzate in un altro punto della città -. Ha spiegato che Bonini era il più esperto di tutti: se lui diceva che la neve andava bene, si fidavano ciecamente della sua esperienza".



