Strage di Bologna, i giudici della Cassazione in camera di consiglio

I giudici della prima sezione penale di Cassazione sono entrati in camera di consiglio per decidere in merito alla conferma o meno dell'ergastolo per l'ex Nar Gilberto Cavallini per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite.

Il procuratore generale Antonio Balsamo ha chiesto di rigettare il ricorso presentato dai difensori e confermare la condanna all'ergastolo già inflitta nei primi due gradi di giudizio.

Nel corso della requisitoria il rappresentante dell'accusa ha affermato che "c'è certezza assoluta sulla responsabilità di Cavallini" nell'attentato e che questo "giudizio rappresenta una importante occasione per dare attuazione a quel 'diritto alla verità' che ha ricevuto un forte riconoscimento da parte delle Nazioni Unite, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della nostra Corte Costituzionale".

La sentenza è attesa in serata.





