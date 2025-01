Regioni, su treni Ministero agisca o è irresponsabile

"Ci preoccupa molto il ripetuto verificarsi di episodi che alla luce della loro concatenazione non sembrano essere isolati e casuali. Emergono disfunzioni strutturali evidenti. Occorre chiarezza sull'effettiva tenuta della rete a sostenere i nuovi carichi di traffico. Ferrovie deve dire qualcosa su cause e rimedi da attivare perché sia posto fine a questo bollettino dei ritardi ormai patologici. Ed anche il Ministero delle infrastrutture deve battere un colpo per le sue dirette competenze e responsabilità in materia. Non può invocare come esimente la cattiva sorte, non siamo di fronte a calamità naturali, ma a fenomeni di portata umana. Poi occorre garantire una tempestiva comunicazione all'utenza per alleviare almeno i gravi disagi subiti in occasione delle ripetute disfunzioni". Lo dice all'ANSA il Coordinatore della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni, Fulvio Bonavitacola, in merito ai recenti guasti sulle reti ferroviarie.



