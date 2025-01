Rapirono imprenditore e lo trascinarono da auto, due arresti

Sono finiti in carcere i due presunti responsabili di una rapina avvenuta il 13 dicembre scorso a Parma, quando la vittima, un imprenditore, nel tentativo di recuperare i soldi rubati era rimasto aggrappato alla portiera dell'auto in fuga, venendo trascinato dalla vettura. Un automobilista aveva filmato la scena e il video era diventato virale sul web. Dopo le indagini dei carabinieri, la Procura della città emiliana ha chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale due misure cautelari per Molamed Jeffry, 40enne, e Innocenti Fani, 50enne, entrambi residenti in provincia di Brescia: dovranno rispondere di rapina impropria e lesioni personali volontarie.

La vittima è un imprenditore di Brescia che aveva incontrato i due in un quartiere artigianale per concludere un affare riguardante l'acquisto di uno stock di erba sintetica. L'uomo aveva con sé 15mila euro in contanti: i due gli hanno sottratto il contante per poi fuggire. Nel tentativo di fermarli, la vittima si è aggrappata alla portiera posteriore dell'auto mentre questa ha iniziato a muoversi a zig zag, trascinandolo per diversi metri.



