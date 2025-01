In Basilicata crisi idrica finita, si torna all'erogazione h24

Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi hanno posto fine alla crisi idrica che per circa quattro mesi ha interessato 29 comuni lucani tra cui Potenza, per un totale di circa 140 mila abitanti. L'annuncio è arrivato in serata dal presidente della Regione, Vito Bardi (Forza Italia), che nelle scorse settimane era stato nominato commissario dal Governo per l'emergenza dello schema Basento-Camastra.

In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Giunta regionale lucana, il governatore Bardi ha messo in evidenza che "alla luce delle riserve accumulate, dell'attuale livello della diga e dell'incremento delle sorgenti", ha disposto "di utilizzare per fini potabili l'acqua del Camastra non essendo più necessario l'approvvigionamento dal fiume Basento, assicurando una continuità h24 nell'erogazione. Sono in atto - ha concluso Bardi - lavori per garantire questa continuità e per migliorare e rendere più efficiente l'intero sistema idrico regionale".



