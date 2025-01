Caos treni, ritardi di 70' minuti sulla Av Roma-Firenze

Circolazione ferroviaria ancora nel caos.

Questa mattina un inconveniente tecnico ha rallentato la linea Av Roma-Firenze in prossimità di Arezzo in direzione Firenze. Dalle 8.55 la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa annuncia Rfi sul proprio sito: i tecnici di Rete ferroviaria italiana, si precisa, "hanno ripristinato la piena funzionalità della linea". Quanto agli "effetti sulla mobilità ferroviaria i treni Alta Velocità hanno subito rallentamenti fino a 70 minuti".

Le oopposzioni chiedono un'informativa di Salvini sul 'disastro dei trasporti'

Come opposizioni "abbiamo rinnovato la richiesta di una informativa del governo, del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sul disastro del sistema ferroviario. E' di stamattina la notizia di un altro blocco. Crediamo che debbano smettere di fuggire dal Paese reale, di venire in Parlamento e dire come vogliono risolvere questo problema che tocca la vita delle persone. Ci auguriamo che il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Ciriani, ci dia presto una risposta sulla disponibilità di Salvini". Lo ha affermato la presidente dei deputati del Partito democratico, Chiara Braga, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Stop ai treni sulla Domodossola-Milano, sindaco scrive a Salvini

Il sindaco di Baveno (Verbano-Cusio-Ossola), Alessandro Monti, ha scritto una lettera indirizzata al ministro dei Trasporti Matteo Salvini, alla ministra del Turismo Daniela Santanchè, al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e ai vertici di Rete ferroviaria italiana per chiedere di istituire al più presto un tavolo tecnico permanente in merito ai lavori sulla linea ferroviaria Domodossola-Milano, che ne prevedono la chiusura temporanea nei mesi estivi, come già accaduto la scorsa estate. "Avendo appreso dagli organi d'informazione locali in questi giorni che la tratta ferroviaria tra Domodossola e Milano sarà completamente chiusa al traffico ferroviario dall'8 giugno al 27 luglio e dal 31 agosto al 12 settembre 2025, scrivo per esprimere la mia profonda preoccupazione in merito alla chiusura totale della tratta ferroviaria" si legge nel testo. "Ancora una volta non siamo informati direttamente - sottolinea Monti, che già a giugno dello scorso anno aveva sollecitato risposte - e tali decisioni hanno ripercussioni economiche e sociali sui nostri territori". "Non si tratta di un tavolo per opporsi ai necessari investimenti - conclude il primo cittadino del comune che si affaccia sul lago Maggiore - ma un luogo dove coordinarsi, conoscere, approfondire e nel caso fare proposte su come ridurre al minimo i disagi, sia per turisti che per pendolari".

