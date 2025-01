Al Maxxi il New Year's forum, le previsioni per il 2025 

Al via il 17 e il 18 gennaio il New Year's Forum, appuntamento innovativo della Capitale, alla sua edizione zero, presso l'auditorium del Museo Maxxi, in un anno particolare e importante. Lo si legge in una nota dell'organizzazione. NYF mette al centro alcuni elementi fondamentali: dati e fact checking.

Due doveri: chiarezza sulle posizioni in campo, costruzione di convergenze sull'agenda del bene comune. Molto più di un forum di discussione di due giorni con ospiti trasversali per competenze e appartenenze: una rete stabile e aperta di professionisti, supportati da strumenti scientifici e analitici. Infatti il NYF si baserà su una ricerca qualitativa permanente promossa dal Forum insieme a tutti i suoi partner e realizzata da SWG in collaborazione con FB & Associati. La ricerca e l'analisi raccoglie infatti i pareri di oltre 110 esperte ed esperti, traducendo in grafici, dati, focus, le previsioni per il 2025 su tematiche cruciali: democrazie occidentali e regimi, economia, lavoro e mercati, ricerca e innovazione, sostenibilità e livello di inclusività delle nostre società, il tutto con un occhio particolarmente attento alle sorti del Paese e dell'Europa. Il Forum "del nuovo anno", grazie a una impostazione analitica e super partes, ha trovato subito la collaborazione e la partecipazione di partners istituzionali e scientifici come il Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, l'Ambasciata di Francia in Italia, l'Assessorato per le attività produttive e le pari opportunità di Roma Capitale, La Sapienza Università di Roma, il Politecnico di Milano, Enea e Women in Steam. Main partners del New Year's Forum la società di ricerca e sondaggi SWG e FB & Associati, prima società indipendente nata in Italia nel 1996 in specializzata in lobbying e advocacy. Tra le aziende che sostengono l'edizione zero del Forum Microsoft Italia e Nestlé. Media partner dell'evento sarà ANSA.

Tra le presenze previste al Forum il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, Paolo Gentiloni, già presidente del Consiglio e commissario europeo, Pina Picierno e Antonella Sberna, entrambe vice presidente del Parlamento europeo. Attesi anche l'ambasciatore francese in Italia Martin Briens, Irene Fellin, rappresentante speciale Nato, Djarah Kan, attivista e scrittrice, Giampiero Massolo, Ispi, Carlo Purassanta, Ad Cerved, gli economisti Domenico Siniscalco, Enrico Giovannini e Veronica De Romanis, la vice direttrice generale della Banca d'Italia Alessandra Perrazzelli, la rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto, l'Assessora del Comune di Roma Monica Lucarelli, il direttore Ansa Luigi Contu, Pier Luigi Dal Pino per Microsoft, Manuela Kron per Nestlé, Nicoletta Luppi per MSD, volti differenti dell'ambientalismo italiano come Monica Frassoni, Chicco Testa, Mario Tozzi, l'artista Michela Giraud e moltissimi altri tra accademici, manager. A moderare le varie sessioni le giornaliste di diverse testate nazionali e internazionali come Francesca Giuliani Hoffman della CNN, Flavia Fratello de La 7, Nathania Zevi della Rai, Alessandra Migliaccio di Bloomberg. La due giorni di Forum è su invito, con un parterre di presenze importanti dal mondo delle istituzioni, delle aziende, dell'accademia, del terzo settore, delle confederazioni. Sarà disponibile un link per il livestreaming sul sito del Forum e sul sito Ansa.it.

