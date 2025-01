Traffico internazionale di droga, 15 misure cautelari

Arresti, perquisizioni e sequestri sono in corso da questa mattina da parte di Guardia di finanza e Polizia di Reggio Emilia, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Bologna, in varie province italiane, nei confronti di 15 persone - di cui cinque domiciliate nel Reggiano - accusate di aver di aver preso parte a una organizzazione criminale italo-albanese dedita al traffico internazionale di droga. Dal 2020, secondo quanto emerso dalle indagini, l'organizzazione avrebbe importato e acquistato (da Albania, Kosovo, Ecuador, Colombia e Paesi Bassi) nonché detenuto e venduto sull'intero territorio nazionale (con, anche, alcune distribuzioni avvenute dall'Emilia-Romagna verso la Calabria) 23 chili di cocaina, sei chili di eroina, 80 chili di hashish e 240 chili di marijuana per un controvalore stimato in 8 milioni.

Le indagini hanno evidenziato una associazione a delinquere tra le cui fila si annovera la presenza di soggetti ritenuti appartenenti sia alla criminalità organizzata di tipo 'ndranghetista sia di altri soggetti legati a esponenti della criminalità laziale.

Ulteriori dettagli saranno forniti in una conferenza stampa a Reggio Emilia, al comando provinciale della Guardia di finanza alle 11 alla presenza del comandante provinciale e del questore.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA