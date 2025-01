La Lombardia dice no all'alcol test gratis nei locali

Il Consiglio regionale della Lombardia boccia una mozione del Pd che propone di fornire gratuitamente alcoltest agli esercizi commerciali. Il testo proponeva anche di avviare una campagna di comunicazione contro l'abuso di alcol, rivolta ai consumatori e agli operatori del settore.

"L'abuso di alcol rappresenta un grave problema di salute pubblica e la prevenzione è senza dubbio uno strumento più efficace rispetto all'inasprimento delle pene previsto dalla riforma del Codice della Strada, che sta invece generando disorientamento tra i cittadini - ha dichiarato il consigliere regionale dem Samuele Astuti -. Le recenti notizie sull'esaurimento delle scorte di kit per alcoltest e il boom di chiamate notturne ai tassisti dimostrano che il nuovo quadro normativo sta alimentando paure e incertezze, senza offrire soluzioni concrete per evitare comportamenti pericolosi".

Il 'no' della maggioranza di centrodestra alla mozione è stato giustificato dal capogruppo della Lega Alessandro Corbetta: "La Regione Lombardia ha già portato avanti campagne di sensibilizzazione tra i giovani, contro l'abuso di alcol e per la guida sicura. La mozione - ha spiegato - è un po' generica senza numeri né quantificazione. Non spetta alla Regione né fornirli né a dare risposta economica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA