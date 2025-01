Gli studenti: 'Attacco all'autonomia degli atenei, il 17 in piazza contro il ddl Sicurezza'

Il 17 gennaio gli studenti dell'Udu (Unione degli universitari) saranno in piazza a Roma per una fiaccolata contro il ddl Sicurezza che contiene, "tra altri pericolosi interventi anticostituzionali, un attacco all'autonomia delle università, della ricerca, del sapere", affermano gli studenti. A questo appuntamento - fanno sapere - ne seguiranno altri su tutto il territorio nazionale.

"L'articolo 31 del ddl Sicurezza si aggiunge a un già gravissimo quadro entro cui si colloca tutta la misura, se interpretato a piacimento corre il rischio di compromettere la libertà sotto tutti i fronti delle componenti accademiche. Anche per questo saremo in piazza al fianco della rete no ddl sicurezza", dice all'ANSA Pierluigi, che segue il settore per l'Udu.

