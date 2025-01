Stamani nuovo guasto su AV Roma-Napoli, ora treni regolari

La circolazione ferroviaria sulla linea ad Alta Velocità Roma-Napoli è tornata regolare dopo un inconveniente tecnico verificatosi alle 07.05 di stamattina in prossimità di Gricignano, provincia di Caserta, e risolto alle 9. Secondo quanto riportato su Infomobilità di Trenitalia, i treni Alta Velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale da Napoli a Roma via Formia e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti.



In particolare, i treni AV con maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono: FR 9503 Firenze Santa Maria Novella - Napoli Centrale, FR 9490 Salerno - Venezia Santa Lucia, FR 9414 Salerno - Venezia Santa Lucia, FR 8506 Napoli Centrale - Bolzano e FR 9622 Napoli Centrale - Milano Centrale.

Quanto al treno FR 9520 Napoli Centrale - Milano Centrale, può registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti e oggi non si è fermato a Napoli Afragola.

