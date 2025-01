Possibilità di lavorare anche al di fuori del Ssn: la richiesta degli infermieri

Infermiere in ospedale ma, fuori dall'orario di lavoro e previa autorizzazione, poter vestire i panni di un'altra professione, con l'obiettivo di avere una ulteriore entrata economica. Una possibilità che gli infermieri chiedono di introdurre nel contratto di lavoro del comparto Sanità, la cui definizione è alle ultime battute con i sindacati di categoria impegnati proprio in queste ore all'Aran per un rush finale in vista della chiusura dell'accordo.

Quella di un 'lavoro extra' è, in realtà, un'opzione già prevista dalla legge, ma non ancora dal contratto di lavoro.

Inoltre, vi sono diverse interpretazioni della norma legislativa e per questo se ne chiede una definizione chiara nel contratto.

A dar voce alla richiesta è il segretario del sindacato degli infermieri Nursind, Andrea Bottega: "Chiediamo che il contratto riconosca quanto già la legge dice. Attualmente - spiega all'ANSA - esiste infatti una legge che consente agli infermieri e al personale sanitario di fare attività al di fuori dell'orario di lavoro presso altri istituti e datori o come libera professione, previa autorizzazione".

Nelle precedenti bozze del contratto, precisa, "si prevedeva l'introduzione di questa norma ma in una formulazione restrittiva: cioè si prevedeva la possibilità di svolgere una attività extra ma attinente al proprio profilo professionale; ovvero, un infermiere che lavora in ospedale potrebbe svolgere solo l'attività di infermiere anche fuori dall'orario di lavoro sempre se autorizzato".

La legge, però, chiarisce il leader sindacale, "dice che si può svolgere qualsiasi attività lavorativa, perchè fa venire meno l'incompatibilità. Tuttavia nella versione considerata in precedenza, sulla base della interpretazione delle Regioni, la possibilità di un lavoro extra era limitata appunto solo all'attività professionale esercitata, ovvero l'attività infermieristica". Questo, secondo Bottega, "è limitativo, perchè se un infermiere ha ad esempio competenze di carattere informatico e vuole lavorare in una ditta di informatica, o se volesse lavorare in una attività di famiglia, ciò non sarebbe consentito secondo la versione arrivata alla bozza di contratto". Il Nursind ha chiesto, quindi, che la norma sia reintrodotta, ma nella interpretazione prevista dalla legge.

Nella bozza attuale del contratto, "tale articolo non è più presente, ma ci batteremo perchè sia reintrodotto. Stiamo infatti cercando di mettere anche nella contrattazione dei contenuti che magari sono stati già anticipati dalla legge ma che ora vanno disciplinati al fine di evitare diversità interpretative da parte delle singole aziende sanitarie regionali". Il lavoro extra, sottolinea, "consentirebbe a chi ha maggiori difficoltà economiche di poter avere un'altra fonte di entrata".

Ma ovviamente, precisa Bottega, "per noi l'aspetto sostanziale resta quello di migliorare la situazione economica del rapporto di lavoro remunerando meglio il lavoro infermieristico che già si fa e le prestazioni aggiuntive, ad esempio per smaltire le liste di attesa. Ma sappiamo che un miglioramento degli stipendi in alcuni casi potrebbe non bastare, e questa sarebbe una possibilità in più se venisse correttamente recepita dal contratto". Così, conclude, "si potrebbe contrastare il fenomeno dell'abbandono della professione, perchè poco remunerativa, oltre a porre un fremo al lavoro in nero".



