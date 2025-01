La 'Iena' Viviani sventa rapina in piazza Duomo, 'non ignorate'

L'inviato delle Iene Matteo Viviani ha sventato una rapina da parte di tre ragazzi in piazza Duomo a Milano e ha postato il racconto in una storia su Instagram invitando, nel caso si assista a un episodio del genere, a "non fare finta di niente".

Ieri sera Viviani in piazza Duomo, dal lato di piazza Mercanti, si è accorto di tre ragazzi che se la prendevano con una coppietta, chiedendo perché li stessero guardando male.

I due hanno negato e il gruppo si è avvicinato loro quasi a circondarli chiedendo di far vedere cosa avevano nelle tasche e di dare il portafogli. A questo punto Viviani si è inserito abbracciando il ragazzo dicendogli 'quanto tempo che non ci vediamo' e visto che la coppia non era più sola si sono allontanati.

"Tutto questo è accaduto qua - ha detto mostrando il punto esatto - davanti alle persone, davanti a un bar con i tavolini fuori, con i taxi, zona assolutamente illuminata. Questo per dire che se doveste assistere a una scena di questo tipo, vi prego, non fate finta di niente. Inventatevi qualcosa, qualsiasi cosa perché anche la cavolata che è venuta a me in mente di fare, in questo caso per fortuna probabilmente ha evitato il peggio".



