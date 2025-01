Frode da 300mila euro allo Stato italiano, indagati 9 tunisini

Si fingevano poveri e residenti in Italia per ottenere permessi di soggiorno e benefici economici , come assegni per il nucleo familiare e voucher, che poi sfruttavano tornando in Tunisia . Una frode da 300mila euro allo Stato italiano scoperta dalla polizia , sotto il coordinamento della procura di Civitavecchia, che ha smascherato un sistema criminale che coinvolgeva numerosi cittadini tunisini arrivati in Italia tramite traghetti partiti dal loro Paese.

Nove le persone finite sotto procedimento penale, all'esito di un'indagine durata oltre un anno e che ha riguardato l'intero territorio nazionale condotta dai poliziotti della Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia e che ha visto la collaborazione di diverse procure, tra le altre quelle di Genova, Velletri, Tivoli, Siena, Pistoia e Ancona.



