Blitz ambientalista e proPal davanti sede di Leonardo a Brescia

Una quarantina di attivisti di Ultima Generazione, Extinction Rebellion e Palestina Libera ha inscenato questa mattina intorno alle 8 una protesta a Brescia davanti alla sede di Leonardo, bloccando l'ingresso allo slogan "Leonardo distrugge popoli e terre", scritto su diversi striscioni.

La richiesta dei manifestanti - che hanno fatto scritte con la vernice rossa - è di terminare i rifornimenti militare a Israele, riconvertire la produzione e "la fine del sostegno italiano al genocidio in corso in Palestina". Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno portato in questura gli attivisti.



