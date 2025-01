Azione Contro la Fame lancia la campagna globale Hope4Gaza con l'obiettivo di raccogliere e inviare messaggi di solidarietà e speranza presso la popolazione di Gaza, già supportata sul campo dall'organizzazione.

"Nata dalla determinazione del team locale di Azione Contro la Fame, che non ha mai smesso di operare sul campo dall'inizio del conflitto, l'iniziativa prevede - viene spiegato in una nota - la traduzione dei messaggi in arabo, che saranno poi stampati e inseriti nelle migliaia di pacchi alimentari distribuiti dall'organizzazione nei primi mesi del 2025. Ogni messaggio rappresenta un filo di speranza che unisce persone di tutto il mondo alle famiglie in difficoltà".

"Hope4Gaza non consiste soltanto in aiuti alimentari. È un'occasione - afferma Simone Garroni, direttore Generale di Azione Contro la Fame - per nutrire lo spirito e mostrare la nostra vicinanza alle famiglie di Gaza".

Chiunque può partecipare inviando il proprio messaggio tramite il sito ufficiale della campagna e condividendo l'iniziativa sui social media con l'hashtag #Hope4Gaza. Ecco alcuni dei messaggi ricevuti: "Non perdete la speranza, la luce tornerà e i fiori sbocceranno nuovamente. Vi auguro serenità e felicità!" firmato Claudia. "La mia speranza è che tacciano le armi, si silenzi l'odio, che abbia voce solo la pace, la vita, la serenità. Ogni bambino ha diritto a un futuro di speranza" Luisa. "Non siete soli, portiamo la vostra voce per le strade qui in Italia! Vi pensiamo e nel nostro piccolo cerchiamo di esservi vicino e far sì che non si smetta di parlare di voi! Un abbraccio!" Laura.

"Il mio piccolo contributo possa esservi di conforto e vi dia la forza per non abbandonare la speranza per la pace e per la condivisione fraterna di ciò che il mondo ci ha messo a disposizione" Mauro.



