Alluvione: Curcio, parte di struttura commissariale sarà in E-R

"Noi immaginiamo certamente una parte di struttura sul territorio, credo che sia importante. Una parte sarà sul territorio, una parte romana, perché rispetto a questa attività ci sono delle funzioni che sono centrali". Lo ha detto in conferenza stampa a Bologna il nuovo commissario alla ricostruzione post alluvione Fabrizio Curcio.

Non è ancora deciso dove troverà posto la struttura, ma Curcio pensa a Bologna: "Immagino che la struttura sia dove poi c'è il governo regionale", ha sottolineato.

"La presenza qui è significativa: il commissario vuole essere anche sul territorio. Sarà un commissario vicino ai territori, che condividerà i percorsi, che sono percorsi per i cittadini.

In questo senso la mia disponibilità è totale", ha assicurato l'ex capo della Protezione civile.



