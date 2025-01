Minaccia di morte l'ex moglie, arrestato nel Parmense

Un 40enne, domiciliato a Salsomaggiore, in provincia di Parma, è stato arrestato dai carabinieri: ha minacciato di morte l'ex moglie con alcuni messaggi, inviati tramite un nickname a lui riconducibile.

L'uomo era già in affidamento in prova ai servizi sociali: a La Spezia nel luglio 2022, aveva colpito l'ex moglie con sette coltellate alla fermata dell'autobus. Accusato di tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, in particolare un coltello, una volta uscito dal carcere, era stato sottoposto alla nuova misura cautelare. Ora è stato portato in carcere a Parma.

Nelle scorse settimane la donna ha ricevuto messaggi che contenevano esplicite immagini e minacce di morte, esprimendo il rammarico dell'uomo per non essere riuscito a portare a termine il suo proposito omicida. Preoccupata per la sua sicurezza, la vittima ha sporto denuncia ai Carabinieri.



