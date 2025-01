Mangia formaggio a latte crudo, bambino di 9 anni in ospedale

È stato segnalato al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (Apss) un caso di infezione intestinale di origine alimentare in un bambino di 9 anni. L'indagine epidemiologica condotta per riconoscere la fonte di infezione - sottolinea una nota - ha evidenziato una probabile correlazione con il consumo di un formaggio prodotto a partire da latte crudo (non pastorizzato). Il lotto del formaggio interessato (Puzzone) è stato prontamente ritirato dal commercio. Si raccomanda a chi avesse acquistato nell'ultimo periodo questa tipologia di formaggio di non somministrarlo ai bambini, alle donne in gravidanza e alle persone con depressione del sistema immunitario.

Il latte crudo utilizzato per produrre questi formaggi - ricorda Apss - non ha subito trattamenti termici come la bollitura o la pastorizzazione che consentono di controllare eventuali germi patogeni che si possono trovare nel latte dopo la mungitura e che possono comportare un rischio per la salute per i bambini di età inferiore a 10 anni, per le donne in gravidanza e per le persone con depressione del sistema immunitario.



