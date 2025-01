Sud sferzato da pioggia e neve, Capri isolata. Salvato un escursionista sul Pollino. Le previsioni meteo

Una tempesta di mare e il vento di grecale che imperversa da ieri nel Golfo di Napoli hanno isolato Capri da questa mattina. L'intensificarsi del vento, che ha aumentato la sua potenza durante la notte, ha impedito che oggi qualsiasi collegamento con la terraferma potesse essere effettuato sia per Napoli che per Sorrento.

Forti precipitazioni nevose si stanno verificando sui territori degli Alburni, della Valle del Tanagro e del Vallo di Diano, a sud di Salerno. La neve sta cadendo copiosa già dalle prime ore del mattino non soltanto nelle zone montane, ma anche nelle aree collinari a bassa quota. Situazioni più critiche si registrano a Caggiano, a Montesano sulla Marcellana e in altri comuni limitrofi. Nevica anche a bassa quota in provincia di Benevento. Le zone più imbiancate sono quelle del Taburno, dell'Alto Sannio e del Fortore dove in qualche comune domani le scuole resteranno chiuse.

Il Vesuvio imbiancato è la cartolina con la quale si sono svegliati i napoletani: è la prima neve del 2025 sul vulcano. Le precipitazioni che da ieri stanno interessando la zona di Napoli e provincia, e il contestuale abbassamento delle temperature, hanno portato ad una sorpresa accolta con piacere dai turisti che sono presenti in zona. A livello del mare, invece, continua a insistere una pioggia, a tratti anche intensa, accompagnata da improvvise folate di vento gelido.

Intervento del soccorso alpino in provincia di Potenza per il salvataggio di un escursionista di 27 anni, di Bari, in difficoltà in seguito ad una caduta sul massiccio del Pollino - fra Basilicata e Calabria - zona dalla notte scorsa in gran parte interessata da una forte nevicata. L'escursionista è stato trovato su un sentiero a 1.800 metri di quota: per soccorrerlo sono state impegnate tre squadre del Soccorso Alpino. Poco prima delle ore 3 di oggi, una delle squadre lo ha raggiunto - dopo una marcia in condizioni rese difficili dalla neve - e lo ha riscaldato. Poi, in barella, l'uomo è stato trasportato a valle e caricato su un'ambulanza: l'intervento si è concluso intorno alle ore 5.30. Le sue condizioni non sono gravi.

A Potenza, la neve ha raggiunto un'altezza compresa tra 15 e 20 centimetri: nelle strade la circolazione non è ovunque facile ma i mezzi sono al lavoro per migliorare la situazione. Secondo quanto si è appreso, si sta valutando la possibilità di chiudere le scuole, domani. I Vigili del fuoco sono impegnati nel capoluogo, nella zona di Pescopagano (Potenza) e nel Vulture per rimuovere alcuni alberi caduti sotto il peso della neve e per soccorrere automobilisti in difficoltà.





