Il Vaticano commissaria due istituti religiosi a Velletri

Il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, "in accordo con il Santo Padre Francesco", ha nominato mons. José Antonio Satué Huerto, delegato pontificio dell'Istituto religioso clericale Instituto del Verbo Encarnado, e suor Clara Echarte, delegata pontificia dell'Istituto religioso femminine Servidoras del Senor y de la Virgen de Matarà, entrambi di diritto diocesano, fondati a San Rafael (Argentina) e con sede principale in diocesi di Velletri-Segni. E' il primo provvedimento di suor Simona Brambilla. La religiosa si firma "Prefetta" sciogliendo così anche il nodo della denominazione per una carica che per la prima volta nella storia della Chiesa è stata affidata ad una donna.

Tornando al caso di Velletri, "a partire dalla fondazione il Dicastero ha seguito sempre con particolare premura e sollecitudine le vicende dei due Istituti. La decisione è stata presa - si spiega nella nota - a conclusione di una visita apostolica all'Istituto femminile condotta dalla stessa suor Clara Echarte, insieme ad alcune collaboratrici, e in continuazione con l'accompagnamento del card. Santos Abril y Castellò", commissario finora del pontificio dell'Istituto maschile. "Si intende così continuare· ad accompagnare queste due giovani istituzioni di vita consacrata - sottolinea suor Brambilla -, in particolare per quanto riguarda la formazione, la disciplina religiosa, l'apostolato e il governo".



