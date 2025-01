A Milano la rabbia dei passeggeri, Codacons: 'Subito indennizzi a tutti'

"Sono arrabbiatissima ma si può dire a un viaggiatore bloccato che è fortunato perché il treno ritarderà tantissimo ma non sarà cancellato?". A lamentarsi, tra i passeggeri che stazionano davanti ai tabelloni che segnalano i ritardi, al piano partenze della Stazione Centrale di Milano, è una studentessa universitaria fuorisede.

"Finalmente potevo fare un fine settimana a casa - racconta - perché durante le feste non sono potuta tornare, e mi trovo bloccata. E in biglietteria mi hanno detto che sono fortunata, perché il mio treno per la Puglia farà tantissimo ritardo ma non dovrebbe essere cancellato. Ma si può?". Ad essere sconcertati sono soprattutto gli stranieri: "Sono due giorni che viaggio - dice un commerciante con valigia al seguito - e questo è l'unico Paese in cui mi sono bloccato". I passeggeri del treno Av 9604 diretti a Napoli, aspettano al binario 15 da oltre 3 ore.

Codacons: 'Subito indennizzi a tutti'

"Le società ferroviarie devono attivarsi per riconoscere a tutti i passeggeri coinvolti nel caos odierno non solo rimborsi e bonus previsti dall'attuale normativa, ma anche un risarcimento proporzionato al disagio subito": lo scrive il Codacons, intervenendo sul guasto che ha provocato una serie di ritardi e cancellazioni ai collegamenti. "È importantissimo in tale situazione non solo operare per ridurre al minimo i disagi e ripristinare al più presto il servizio, ma anche riconoscere pienamente i diritti dei consumatori e il danno dagli stessi subito" conclude il Codacons.

