Undici cinghiali travolti e uccisi da un tir

Un branco di cinghiali è stato travolto e ucciso da un autoarticolato sulla Statale Ofantina bis, in provincia di Avellino. Nella tarda serata di ieri, l'autista di un tir adibito al trasporto del latte, all'altezza del bivio per il comune di Cairano, si è trovato di fronte gli animali all'improvviso e non ha potuto evitarli. Nell'impatto, molto violento, undici cinghiali sono stati uccisi.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e personale della Asl.

Le operazioni per la messa in sicurezza della strada sono durate alcune ore. Per il mezzo notevoli danni alla carrozzeria.

Sempre in provincia di Avellino, sulla Statale 7, nel territorio del comune di Cona della Campania, è stato investito e ucciso un esemplare di lupo di due anni: l'animale è stato travolto proprio mentre inseguiva un branco di cinghiali.





