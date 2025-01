Relazione Polizia Locale, 'auto CC in frenata mentre Ramy cade'

Nella relazione finale della Polizia locale sulla morte di Ramy Elgaml è scritto, in base all'analisi di uno dei 40 frame delle telecamere di sorveglianza, che la giovane vittima "è in fase di caduta al suolo" mentre la vettura dei carabinieri "sopraggiunge in frenata".

La relazione è stata depositata nelle settimane scorse nell'inchiesta sul decesso del ragazzo di 19 anni morto dopo un inseguimento dei carabinieri nel novembre scorso a Milano, In un frame precedente, è sempre scritto nella relazione, si vede lo scooter Tmax incominciare un "fase di ribaltamento sul fianco sinistro" ed "è possibile notare il passeggero dello stesso perdere l'equilibrio".

Nella relazione si fa riferimento a un contatto precedente all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta in cui il Tmax con Ramy e condotto dall'amico aveva subito dei danni al pianale e al gancio che trattiene la marmitta proseguendo la sua corsa fino al luogo della tragedia sul marciapiede dove, come si vede nei frame, finisce anche l'auto dei carabinieri inseguitrice.





