Opposizione Udine, 'sindaco indagato per corruzione elettorale'

Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e l'assessore Ivano Marchiol "sono stati iscritti nel registro degli indagati per il reato di corruzione elettorale". Lo affermano, in una nota, 12 consiglieri comunali dell'opposizione, precisando che l'iscrizione è emersa durante "un controllo effettuato in questi giorni presso la Procura della Repubblica di Udine" ed è collegata a un "esposto-denuncia presentato, nel nostro interesse, dall'avvocato Maurizio Miculan" lo scorso giugno.

"Dal punto di vista politico la questione verrà trattata, con l'urgenza del caso, nelle competenti sedi istituzionali", aggiunge la nota dell'opposizione.

A giugno 2024, la capogruppo della Lega, Francesca Laudicina, tramite una nota, aveva annunciato la presentazione dell'esposto che riguardava, tra le altre cose, "un accordo elettorale all'epoca siglato tra De Toni e Marchiol, che ha poi portato alla nomina di quest'ultimo come assessore ai lavori pubblici".

Al momento il sindaco De Toni, interpellato, non commenta la vicenda, non avendo ricevuto nessun documento ufficiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA