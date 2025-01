Nel 2024 in provincia di Napoli meno omicidi, rapine e furti

Meno delitti commessi nel 2024 (120.262), con un calo del 4,17 per cento rispetto al 2023. In flessione anche gli omicidi volontari consumati (28), i furti (55.110) e le rapine (2.749). Aumentano però le estorsioni che sono state denunciate: 868, con un +9,6 rispetto al 2023. E' il quadro fornito dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso di una conferenza stampa per tracciare il bilancio delle attività che sono state messe in campo lo scorso anno.

Sul fronte dell'ordine e della sicurezza pubblica l'attività di prevenzione messa in atto dalle forze dell'ordine è stata "molto intensa, con un confronto ed un'analisi costante". In dodici mesi, infatti, il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica si è riunito per 110 volte; 82 le riunioni tecniche di coordinamento.

Il 2024 è stato anche l'anno dell'istituzione delle 5 prime zone rosse (Napoli, Pozzuoli, Castellammare di Stabia, Pompei e San Giorgio a Cremano). Lo scorso anno sono stati poi istituiti 6 drappelli di polizia in altrettanti ospedali della città e della provincia (Vecchio Pellegrini, Ospedale dal Mare, Santobono e San Paolo a Napoli, San Giuliano di Giugliano e San Leonardo a Castellammare di Stabia) Sono 57, inoltre, i progetti di sicurezza urbana attivati, mentre sul fronte della violenza di genere le misure di tutela sono state 871.



