Magistrati militari, legislatore consideri nostra specialità

"Le due vicende distinte delle quali tanto si parla del Luogotenente carica speciale dei carabinieri Luciano Masini e degli altri carabinieri coinvolti nella vicenda del giovane Ramy Elgaml, dovrebbero indurre il legislatore a considerare che l'ordinamento italiano è dotato di una giurisdizione speciale e quindi specializzata nella valutazione della legittimità dell'operato dei corpi armati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali". Lo dice il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Militari, Filippo Verrone.

"Valutazione che non può affatto prescindere dalla conoscenza delle concrete realtà operative in cui si trova ad operare il personale militare, dei loro obblighi e doveri e delle conseguenti eventuali responsabilità. Infatti, la ragione della esistenza e del mantenimento della giurisdizione militare risiede nella sua specialità che purtroppo, e solo per pigrizia legislativa, non viene messa in condizione di rendere un servizio quanto mai utile alla intera collettività", aggiunge.

Per Verrone "sono anni che la magistratura militare associata sollecita interventi normativi in tale direzione che, benché in linea con il dettato costituzionale, ancora non riescono ad essere adottati. Auspichiamo che finalmente nel corso dell'attuale legislatura, ci si decida a rendere pienamente operante una organizzazione giudiziaria efficiente ed indipendente quale l'attuale giustizia militare".



