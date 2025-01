Incidente tra camion, muore operaio di un cantiere in A14

Un operaio che stava lavorando in un cantiere autostradale dell'A14, in provincia di Forlì-Cesena, è morto coinvolto nelle conseguenze di uno scontro tra due camion, tra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone. Intorno alle 15 sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 e i soccorritori hanno estratto il conducente di uno dei mezzi pesanti, ferito alle gambe e portato in ospedale dal 118. Nulla da fare per l'operaio. Per le operazioni di soccorso è stata chiusa la carreggiata. Presenti anche la Polizia Stradale e personale di Autostrade.



