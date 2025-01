Il bimbo a Marsa Alam 'morto per un tumore al cervello'

"Il decesso è stato causato da complicazioni di un tumore cerebrale, di cui il bambino soffriva già prima di recarsi in Egitto, oltre a un'infezione da polmonite batterica, che ha portato a un arresto cardiaco": lo ha scritto su Facebook la "Direzione delle questioni sanitarie del Mar Rosso" riferendosi alla morte di Mattia Cossettini, il bimbo di 9 anni di Tricesimo (Udine) avvenuta in Egitto questa settimana mentre era in vacanza a Marsa Alam con la famiglia.





