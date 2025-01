Con furgone investe donna in monopattino a Milano e non si ferma

Una donna di 36 anni che viaggiava su un monopattino elettrico è stata investita a Milano da un furgone o da un autocarro il cui conducente non si è fermato a soccorrerla. La vittima è stata portata in ospedale con una frattura a una gamba.

L'incidente è accaduto in via Novate, nel quartiere Comasina.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Milano che stanno cercando il conducente e di ricostruire la dinamica dell'accaduto La donna è stata portata in ospedale ed era cosciente quando sono arrivati gli operatori del 118.



