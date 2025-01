Cecilia Sala rimane a casa, con lei la famiglia e il compagno

Cecilia Sala "in questo momento non fa interviste e non scende a rilasciare dichiarazioni". A dirlo al telefono con l'ANSA è il giornalista e compagno della reporter, Daniele Raineri. Dall'abitazione, due giorni dopo il suo rientro in Italia, si vede, infatti, entrare e uscire soltanto la mamma, Elisabetta Vernoni, mentre nella via rimangono i cronisti. La giornalista ha affidato il racconto delle tre settimane nel carcere di Evin rispondendo alle domande di Mario Calabresi, direttore di Chora Media, nella puntata del suo podcast 'Stories' pubblicata ieri: dalla cosa più difficile in quei giorni, "il silenzio, l'isolamento", al quasi senso di colpa per essere libera pensando alle donne rimaste in prigione.







