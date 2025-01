Cade dal tetto mentre tenta la fuga dal Cpr, grave in ospedale

Un cittadino tunisino di 20 anni, trattenuto al Cpr di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) da alcuni giorni, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dopo essere caduto dal tetto della struttura durante un tentativo di fuga notturna. L'incidente, avvenuto da un'altezza di circa 4 metri, si è verificato attorno a mezzanotte.

La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto l'ambulanza e l'automedica, mentre il velivolo notturno è rimasto a terra causa nebbia. I sanitari hanno stabilizzato il giovane sul posto per poi trasferirlo d'urgenza nel nosocomio friulano. Ha rimediato gravi fratture alle gambe: gli accertamenti delle prossime ore dovranno escludere lesioni spinali, ma non sarebbe in pericolo di vita.



