Allarme per ordigno bellico a Oristano, evacuata l'Università

Allarme bomba nella tarda mattinata a Oristano, dove nell'ex monastero del Carmine, che ospita i corsi universitari di Oristano, sono stati rinvenuti un ordigno bellico e una vecchia arma, sempre di epoca bellica.

Il ritrovamento è avvenuto in una sala docenti. Gli ordigni erano all'interno di uno scatolone, sotto alcuni libri.

Immediatamente è stata disposta l'evacuazione della zona in un raggio di 150 metri dal luogo di ritrovamento per consentire l'esecuzione delle operazioni di disinnesco e messa in sicurezza dell'area del Consorzio Uno.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e quelli della polizia locale, successivamente sono arrivati gli artificieri della polizia di Macomer.

Il sindaco Massimiliano Sanna ha adottato un'ordinanza che stabilisce in via Carmine il divieto di transito e di sosta con interdizione totale della circolazione nel tratto dall'intersezione di via Ciutadella de Menorca fino all'intersezione di Vicolo Ammirato, a tutte le categorie dei veicoli, persone e animali; nella via Crispi, divieto di transito e sosta con interdizione totale della circolazione, nel tratto dall'intersezione di via Martignano fino all'intersezione di Via Carmine, a tutte le categorie dei veicoli, persone e animali; la facoltà degli operatori di polizia stradale, in presenza di esigenze connesse alla sicurezza della circolazione, di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA