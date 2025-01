17enne ucciso a Firenze, tre giovani arrestati per omicidio

Tre giovani indagati per l'omicidio del 17enne Maati Moubakir, ucciso in strada a Campi Bisenzio (Firenze) il 29 dicembre, sono stati portati in caserma dai carabinieri dove è stata loro notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Lo si apprende da fonti della difesa. Gli avvocati difensori sono stati avvisati dagli stessi carabinieri della compagnia di Signa dell'attività in corso nel pomeriggio. Gli arrestati sono stati trasferiti al carcere di Sollicciano.



