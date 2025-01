Scontri alla Sapienza, il tribunale assolve una studentessa

Il giudice monocratico di Roma ha assolto con formula piena la ragazza che arrestata il 16 aprile durante gli scontri avvenuti all'università 'La Sapienza' di Roma in occasione di una manifestazione a favore della Palestina. Nei suoi confronti le accuse erano di resistenza a pubblico ufficiale aggravata per avere colpito un dirigente della Polizia di Stato. Per la giovane il pm aveva chiesto una condanna a 8 mesi di reclusione. La studentessa, difesa dall'avvocato Francesco Romeo, era tornata libera il giorno dopo il suo arresto.



