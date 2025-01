Sala: 'Mai pensato di essere a casa oggi, grazie'

"Ho la fotografia più bella della mia vita, il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo. Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi.

Grazie". Così Cecilia Sala nel suo primo post su X dopo il rilascio dalla prigione di Evin a Teheran postando la fotografia di quando scende dalla scaletta dell'aereo e abbraccia il compagno Daniele Raineri.

Video Cecilia Sala: 'Ringrazio tutti, il governo e chi mi ha tirato fuori'

Verrà trasmessa in Procura, a Roma, una informativa con il verbale di audizione di Cecila Sala, sentita ieri dai carabinieri del Ros per alcune ore all'aeroporto di Ciampino dopo il ritorno dall'Iran. Quando l'incartamento sarà a disposizione dei pm di piazzale Clodio si valuterà un 'eventuale apertura di un fascicolo di indagine in base a quanto contenuto nell'informativa. Ad oggi non c'è alcun fascicolo a Roma in relazione alla vicenda dell'arresto del 29enne.







