Locatelli, togliere parola 'minorato' da Costituzione

"L'Italia ha coltivato il tema sull'inclusione, portandolo all'attenzione pubblica, anche se c'è tanta strada ancora da fare, ci sono diversi limiti culturali da cancellare come sostituire la parola handicappato sostituendolo con 'persona con disabilità'. Abbiamo maturato i tempi per togliere la parola 'minorati' nell'articolo 38 della Costituzione, penso che ci sia bisogna fare una attualizzazione". Così al Forum ANSA la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.



