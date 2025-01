In Veneto torna la neve sulle Dolomiti e le Prealpi

E' tornata la neve sulle montagne del Veneto. Nella notte scorsa e nella prima mattinata di oggi una nevicata, non intensa e discontinua, ha interessato le Dolomiti oltre i 1300 metri con accumuli sino a 2-3 centimetri, diversificati da zona a zona anche a causa del vento. In tarda mattinata nevischio a Cortina d'Ampezzo (Belluno) e nelle altre località attorno ai 1100-1200 metri. La precipitazione nevosa ha interessato anche le Prealpi: neve sulle cime più alte sempre del Bellunese mentre sull'Altopiano di Asiago (Vicenza) i fiocchi sono caduti sopra i 1400-1500 metri, anche in questo caso con accumuli sino a 5 centimetri. In tarda mattinata nevicata in corso nel comprensorio del Verena di Roana, così come nelle cime più alte delle Piccole Dolomiti e in località Campogrosso, nel comune di Recoaro Terme.

Dalla serata le previsioni meteo indicano un miglioramento generale, con forte abbassamento delle temperature che in particolare sulle Dolomiti consentirà di rimettere in funzione i cannoni sparaneve già da domani, in vista del week-end.



