Disabilità: Locatelli, 90 milioni per l'autonomia abitativa

"Novanta milioni assegnati dalla Commissione Europea dal fondo di coesione e sviluppo li vogliamo destinare alla dimensione abitativa per le persone con disabilità, in particolare ristrutturazione di immobili e appartamenti". Lo ha annunciato la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli partecipando al Forum ANSA.

"Abbiamo tantissime realtà del territorio e del Terzo Settore che - ha spiegato - hanno la possibilità di creare percorsi di autonomia abitativa ma non hanno la possibilità economica di ristrutturare. Abbiamo tantissime strutture abbandonate o appartamenti che non sono più abitati che richiedono investimenti notevoli e credo sia fondamentale dare un supporto per una svolta anche al 'Dopo di noi'"



