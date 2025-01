Caso Todde, dopo atti in Procura aperto fascicolo senza indagati

Muove i primi passi l'indagine penale della Procura di Cagliari sul caso Todde dopo la trasmissione dell'ordinanza-ingiunzione del collegio di garanzia elettorale della Corte d'appello che ha riscontrato irregolarità nella rendicontazione delle spese sostenute dalla presidente della Regione durante la campagna per il voto di febbraio 2024 e per questo ne chiede la decadenza.

Al momento il fascicolo è stato aperto senza indagati e senza alcuna ipotesi di reato. Ora il capo della Procura, Rodolfo Sabelli, lo assegnerà a un magistrato il quale, letti gli atti, deciderà come procedere. Si tratta di un atto dovuto per consentire agli inquirenti di svolgere l'attività di indagine.

Il collegio aveva deciso di trasmettere gli atti in Procura "stante le anomalie riscontrate nelle dichiarazioni depositate".

L'ipotesi è che ci siano stati dei falsi tra la prima rendicontazione depositata in Corte, che segnalava spese sostenute e finanziamenti ricevuti per circa 90mila euro, e una memoria presentata il 3 dicembre 2024 da Todde nella quale veniva dichiarato "sul suo onore di non aver sostenuto spese, assunto obbligazioni né ricevuto contributi e/o servizi, nonché di essersi avvalsa di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica".



