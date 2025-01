Biella, presentato calendario storico alpini in attesa adunata

Il calendario storico degli alpini dedicato alle adunanze nazionali è stato presentato stamani nella sede della Provincia di Biella. "Nel 2025, Biella ospiterà la 96/a adunata nazionale degli alpini: un evento importante per la città e per tutto il territorio per il quale Regione è al loro fianco - ha ricordato la vicepresidente della Regione, Elena Chiorino -. Celebriamo i nostri alpini, simbolo di solidarietà, altruismo e dedizione che con coraggio ed onestà animano di amor patrio le loro azioni".

Il motto scelto per la 96/a edizione, in programma a maggio, sarà "Alpini portatori di speranza". Presente il presidente nazionale dell'Ana Sebastiano Favero: "Con questo calendario vogliamo tramandare la nostra storia alle future generazioni.

Siamo convinti che i ragazzi di oggi abbiano bisogno di stimoli, motivazioni e riferimenti precisi".



