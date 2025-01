Agguato a Napoli, uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco

Un uomo di 37 anni, Enrico Capozzi, è stato ucciso in serata a Napoli in un agguato nel quartiere di Ponticelli.

Gli agenti della Mobile e dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura sono intervenuti intorno alle 20.30 in via Aldro Merola, per la segnalazione di un uomo raggiunto da colpi d'arma da fuoco.

Il ferito, napoletano, è stato trasportato da personale del 118 presso l'Ospedale del mare dove è morto poco dopo.

Secondo quanto si è appreso la vittima aveva rapporti di parentela con presunti affiliati al clan camorristico Sarno.

I parenti dell'uomo, recatisi in ospedale dopo aver appreso del ferimento, avrebbero messo a soqquadro i locali, come si apprende dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate. La situazione in ospedale è ora tornata normale.



