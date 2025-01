A Milano due manifestazioni chiedono 'giustizia per Ramy'

"Esiste una Milano antirazzista che chiede Verità e Giustizia per Ramy e Fares!" questo lo slogan con cui le varie realtà che aderiscono al 'coordinamento antirazzista' danno appuntamento per sabato 11 gennaio alle ore 17:30 in Piazza San Babila, a Milano.

L'invito alla manifestazione è stato pubblicato sui social e hanno già aderito realtà come il centro sociale Cantiere e lo spazio mutuo soccorso, che precisano che saranno anche oggi in piazza per il corteo che partirà alle 18 da piazza XXIV maggio, lanciato dal collettivo Rebelot "per ricordare Ramy e per chiedere giustizia".

"Sono settimane ormai che Milano è oggetto di una propaganda inutile sulla "sicurezza": ma quale, ci chiediamo? Per noi - scrivono gli organizzatori del corteo di stasera sui social - sicurezza è non venir uccisi dai carabinieri per un illecito amministrativo: non erano necessari 8 km di inseguimento, bastava prendere una targa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA