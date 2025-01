Zone a vigilanza rafforzata anche a Roma da oggi e per i successivi due mesi nelle aree dell'Esquilino e del Tuscolano lo prevede un'ordinanza firmata oggi dal prefetto Lamberto Giannini. Previsto in queste zone il divieto di stazionamento "ai soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti" e risultino già segnalati all'autorità giudiziaria per una serie di reati.

Per i trasgressori si dispone l'allontanamento.



