Valditara e Cecchettin, intesa contro la violenza sulle donne

Il contrasto alla violenza di genere, l'affermazione della cultura del rispetto verso le donne, la valorizzazione delle relazioni paritarie. Sono alcuni dei punti chiave al centro dell'accordo siglato tra il ministero dell'Istruzione e del Merito e la Fondazione Giulia Cecchettin che, come obiettivo, ha proprio quello di avviare nelle scuole di ogni ordine e grado un percorso di sensibilizzazione "verso una cultura del rispetto". "Deve essere una vera e propria rivoluzione culturale che deve coinvolgere tante realtà", ha detto il ministro Giuseppe Valditara dopo aver firmato il protocollo insieme a Gino Cecchettin. E proprio dal papà di Giulia, vittima di femminicidio, è partito l'appello a collaborare rivolto anche "ad altri enti e fondazioni" perché, ha sottolineato, "solo unendo le forze riusciremo a ottenere risultati più concreti".



Con l'accordo siglato un mese dopo l'incontro nel dicastero di viale di Trastevere tra Valditara e Cecchettin - e che era stato preannunciato in quell'occasione - il ministero e la Fondazione si impegnano, infatti, tra le altre cose, a promuovere "percorsi formativi e metodologie didattiche innovative, anche students' voice based, rivolte al corpo studentesco", come si legge nel testo del protocollo, oltre a corsi di formazione rivolti ai docenti. E ancora, a diffondere negli istituti "esempi di buone pratiche anche attraverso il ricorso al "peer tutoring" e alla "peer education" nonché alle testimonianze di giovani che hanno affrontato in modo corretto e positivo situazioni relazionali complesse". Verranno poi promossi e organizzati "gruppi di lavoro/discussione tra studentesse e studenti, con il coinvolgimento di docenti e l'eventuale supporto di organismi scientifici o professionali, dedicati al confronto e alla riflessione" sui temi alla base dell'accordo che ha una durata di tre anni. A coordinare e monitorare le iniziative sarà poi un comitato paritetico composto da due rappresentanti del ministero e della Fondazione.



Valditara ha sottolineato come si tratti di un'intesa "che sarà particolarmente importante per arricchire sempre di più le linee guida sull'educazione civica improntate, fra l'altro, al rispetto verso la donna, alla valorizzazione della figura femminile, al contrasto contro ogni violenza". Di "passo importante" - nonostante "ci sarà tanto da lavorare" - parla Gino Cecchettin, "per poter iniziare un percorso di sensibilizzazione e formazione delle nuove generazioni verso una cultura del rispetto e a relazioni sane, cercando di affrancarsi a quelli che sono gli stereotipi di genere, alla violenza di genere, verso una società più inclusiva verso tutte le persone".



