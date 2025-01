Sindaco Vicenza, 'liberazione Sala, notizia meravigliosa'

"Cecilia Sala è stata liberata ed è in volo per l'Italia. È una notizia meravigliosa, che tutti attendevamo". E' questo il commento a caldo, dopo la liberazione della giornalista italiana, di Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, che proprio ieri aveva esposto all'esterno del Municipio, uno striscione con la scritta "Free Cecilia Sala".

"Fuori dalla finestra del Comune di Vicenza - le parole di Possamai - c'era questo striscione: è bellissimo poterlo togliere dalla giornata di oggi, perché significa che Cecilia è finalmente libera. Un doveroso ringraziamento va al Governo, al corpo diplomatico e a tutti coloro che hanno lavorato per la sua liberazione in questi 20 giorni di grande angoscia e apprensione. Un pensiero va anche alla sua famiglia che in queste settimane ha affrontato la sofferenza con straordinaria dignità e che ora la può riabbracciare". "Bentornata Cecilia!", ha concluso il sindaco di Vicenza.



