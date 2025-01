Migliora donna che si è gettata dalla finestra a Genova

Sono in miglioramento le condizioni della donna rimasta ferita gravemente ieri dopo essersi gettata dalla finestra di casa a Genova. Pochi istanti prima, la sorella, madre di quattro bambini, si era lanciata dalla stessa finestra rimanendo uccisa.

La Direzione Sanitaria dell'Ospedale Policlinico San Martino segnala che sono in miglioramento le condizioni di salute della donna, di origini albanesi, precipitata dal quarto piano di un appartamento di Sampierdarena. La paziente è attualmente ricoverata presso la Rianimazione M3 del Monoblocco, diretta dal dottor Nicolò Patroniti. Stamani è stata estubata ed è dunque tornata a respirare naturalmente, a seguito di intervento di stabilizzazione della colonna vertebrale.

All'origine della tragedia ci sarebbero le tensioni delle due donne per l'udienza per l'affidamento dei figli in programma venerdì. La sorella morta era separata dal marito, che aveva anche denunciato per maltrattamenti. Secondo quanto emerso si trattava di maltrattamenti psicologici. L'uomo, di fede musulmana, era molto rigido: voleva che la moglie indossasse il velo, che non guidasse mentre la donna voleva più libertà. Per questo c'erano stati più volte litigi ed erano anche intervenuti i carabinieri.



